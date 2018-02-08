  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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İhvan: Cumhurbaşkanı olarak Mursi'nin meşruiyetini tanıyoruz

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Abdulfettah es-Sisi rejimi ile ilişki içinde olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

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İhvan: Cumhurbaşkanı olarak Mursinin meşruiyetini tanıyoruz

İhvan, basında yer alan ve "İhvan ile Sisi rejimi arasında, teşkilatın siyasetten çekilmesine karşılık hapishanelerdeki üyelerinin serbest bırakılmasını" öngören müzakere ve anlaşmaların olduğu yönündeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu haberlerin asılsız olduğunun belirtildiği açıklamada, bunların, "halkı oyalama çabası ve hayali anlaşmalar olduğu" vurgulandı.

"Suistimal girişimleri başarısızlığa mahkumdur"

Açıklamada, "Ülke içindeki ve dışındaki teşkilat üyeleri, en başta da hapishanedekiler, tek bir insan gibi hareket etmektedir. Bunu suistimal girişimleri de başarısızlığa mahkumdur ve hiçbir fayda getirmez." denildi.

İhvan'ın, "samimi" kişilerle, Mısır'ı rejimin sebebiyet verdiği tökezleme halinden kurtarma konusunda çalışmakta bir beis görmediğine vurgu yapılan açıklamada, "Ancak müzakere ya da anlaşma yapacak olan teşkilat yöneticileri değil Mursi'dir ve teşkilat, onun meşruiyetini tanımaktadır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: mısır, Müslüman Kardeşler Teşkilatı, İhvan, abdulfettah es-sisi
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