İHH'dan Arakanlı çocuklara şefkat eli

Myanmar hükümeti ve Budist çetelerin baskıları sonucu Arakan’dan Bangladeş’e göç etmek zorunda kalan 1 milyonun üzerindeki Arakanlıya İHH yardım eli uzatıyor.

Şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan çocukların hizmetine sunulmak üzere yapımına başlanan beş rehabilitasyon merkezinin bir tanesi hizmete açıldı, diğer dördünün de en yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.



Rehabilite hizmetinin yanında 2 bin çocuğa barınma, eğitim, sağlık ve beslenme hizmetleri de verilecek.



İHH, hayırseverlerin destekleriyle Arakanlılar için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor



AA