  • 13 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.842
    EURO 4.515
  • BIST 108844.31
    ALTIN 153.465
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İHH'dan Arakanlı çocuklara şefkat eli

İHH'dan Arakanlı çocuklara şefkat eli

Arakanlı çocukların hizmetine sunulmak üzere İHH tarafından projesine başlanan 5 rehabilitasyon merkezinden ilki hizmete girdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İHHdan Arakanlı çocuklara şefkat eli

Myanmar hükümeti ve Budist çetelerin baskıları sonucu Arakan’dan Bangladeş’e göç etmek zorunda kalan 1 milyonun üzerindeki Arakanlıya İHH yardım eli uzatıyor.

Şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan çocukların hizmetine sunulmak üzere yapımına başlanan beş rehabilitasyon merkezinin bir tanesi hizmete açıldı, diğer dördünün de en yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.

Rehabilite hizmetinin yanında 2 bin çocuğa barınma, eğitim, sağlık ve beslenme hizmetleri de verilecek.

İHH, hayırseverlerin destekleriyle Arakanlılar için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor
 

AA

Etiketler: İHH, Arakan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER