İHH Suriye'deki yetimlerin yüzünü anaokuluyla güldürdü

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından, ülkelerindeki iç savaşta babalarını kaybeden 3 ila 5 yaşlarındaki Suriyeli çocuklar için Azez'de anaokulu kuruldu.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Babuselam Kampı'nda, 90 yetim öğrencinin eğitim göreceği anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

İlk defa okulla tanışan çocuklara, çeşitli hediyeler ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

'Hem eğlenecek hem de öğrenecekler'

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Suriye Yetim Birim Sorumlusu Ghassan Kenco, Babuselam Kampı'nda yaklaşık 9 bin 500 kişinin yaşadığını belirtti.

Kampta yetim çocuğu bulunan 125 aile olduğunu aktaran Kenco, bu ailelerin tüm eğitim masraflarının ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Anaokulunda 5 kadın öğretmenin görev yapacağını bildiren Kenco, "Bu çocuklarımız babalarını veya annelerini savaş esnasında kaybeden yetimlerimiz. Bizler bu yeni anaokulumuz ile çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Böylelikle savaşın kötü hatıralarını bir nebze olsa dahi unutmuş olacaklar." dedi.

AA