İHH binlerce Afrikalıyı sağlığına kavuşturdu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Nijer'in başkenti Niamey'de yaklaşık 2 yıl önce hizmete açılan Göz Sağlığı Merkezinde, hayırseverlerin katkılarıyla 35 bin 662 kişi muayene edildi, 11 bin 987 kişi katarakt ameliyatı oldu.

Vakfın yürüttüğü çalışmalara destek veren Bursa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hüseyin Kaptan, İHH Vakfı, İslam Kalkınma Bankası, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Uluslararası Doktorlar Birliği (AID) ve Nijer Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Nijer'in başkenti Niamey'de Göz Sağlığı Merkezi açıldığını söyledi.

Niamey Abdou Moumouni Üniversitesi Lamorde Hastanesi bünyesinde hizmet veren merkezin 350 bin dolara mal olduğunu ve resmi açılışının 11 Eylül 2014'te yapıldığını dile getiren Kaptan, burasının, "Afrika Katarakt Kampanyası" ile Nijer'deki hastaların imdadına yetiştiğini anlattı.

Dernek olarak merkeze gittiklerini ve oradaki çalışmaları yerinde gördüklerini aktaran Kaptan, binlerce kişinin göz rahatsızlığı nedeniyle hayırseverlerin desteğini beklediğini söyledi.

"170 bin kişi maalesef katarakt rahatsızlığı nedeniyle göremiyor"

Afrika kıtasındaki toz, ultraviyole ışınlar ve vitamin eksikliğinin neden olduğu katarakt hastalığının Nijer'de dünya ortalamasının çok daha üstünde olduğunu belirten Kaptan, şöyle devam etti:

"Nijer'de 600 bin kişiye bir göz doktoru düşüyor. Nijer'in 17 milyon kişilik nüfusunun yüzde 1'i, yani 170 bin kişi maalesef katarakt rahatsızlığı nedeniyle dolayı göremiyor. Bu hastaların büyük bölümünde ileri derecede görme kaybı var. Bu durum sadece bir sağlık problemi değil, görmeyenlere bakan yakınlarını da bağlayan sosyal bir yaradır. Türkiye'den hayırseverlerin de katkılarıyla kurulan Göz Sağlığı Merkezi ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Afrika'daki Müslüman kardeşlerimizin yeniden görmelerini sağlayacağız."

Hayırsever vatandaşların, bağışlayacakları 250 lira ile 1 kişinin katarakt ameliyatına destek olabildiğini vurgulayan Kaptan, "Kampanya kapsamında 35 bin 662 hasta muayene edildi, 11 bin 987 hasta ise ameliyatla sağlığına kavuştu." dedi. AA

