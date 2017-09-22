İHH Arakanlılara acil sağlık yardımı başlattı

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Arakan’dan Bangladeş’e göç etmek zorunda kalanlardan bin Arakanlı, önce sağlık taramasından geçirildi ve daha sonra da ihtiyaç duydukları ilaçlar kendilerine teslim edildi. 45 ağır hasta ise tedavi edilmek üzere ambulanslar ile hastanelere sevk edildi.

İHH Medya Koordinatörü Mustafa Özbek, bundan sonraki yardımlarda sağlık çalışmalarına daha da ağırlık vereceklerini ve yardım faaliyetlerinin hız kesmeden süreceğini belirtti.

Hayırseverlerin destekleri ile İHH ayrıca, 9 bin 525 aileye gıda paketi, 5 bin 200 aileye branda, bin 700 aileye hasır, 2 bin 50 aileye mutfak ve yaşam malzemesi, 2 bin 500 aileye nakit para yardımı, 3 bin 800 aileye kıyafet yardımı, 4 bin kişiye sıcak yemek, 750 aileye cibinlik, 150 aileye hijyen paketi, 100 aileye ev inşası için gerekli malzeme ve yine ev inşası için 200 aileye bambu yardımı yaptı. Bu şekilde İHH, toplamda 143 bin 750 Arakanlıya insani yardımda bulundu.

Öte yandan Arakan’dan Bangladeş’e göç eden mülteciler, bulundukları kamplara su basmasından dolayı temiz suya ulaşmakta da güçlük çekiyor. Yeni bir hayat ümidi ile kendi yurtlarındaki saldırılardan kaçan Arakanlılara her türlü yardımı yapan İHH, kamplardaki temiz su ihtiyacını karşılamak üzere 20 ayrı bölgede birer adet tulumbalı su kuyusu açtı. 45 adet su kuyusunun çalışmaları ise devam ediyor.

Açıklamada hayırseverlerin, Arakan’da yaşanan kriz için bütün operatörden “ARAKAN” yazarak 3072’ye kısa mesaj atarak 5 lira bağışta bulunabilecekleri de belirtildi.