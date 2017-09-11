İHH Arakan'a yardım eli uzatmaya devam ediyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Arakan'da ordu ve Budist milliyetçilerinin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan 62 binin üzerinde Arakanlı Müslüman'a acil yardım malzemesi dağıttı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, vakfın 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplardaki acil yardım çalışmaları kapsamında 4 bin 750 aileye gıda yardımı, 2 bin 250 aileye branda, bin 50 aileye mutfak ve yaşam malzemesi, 2 bin aileye nakdi yardım, 950 aileye kıyafet yardımı, bin 500 kişiye de sıcak yemek dağıtımı yaptı.

Acil yardım faaliyetleriyle 62 bin kişiye ulaşan İHH, 30 yaralıyı tedavi etti ve Bangladeş sınırını geçen Arakanlı Müslümanlara da anlık gıda yardımında bulundu.

İHH'nın Bangladeş'te kaydettiği görüntüler

İHH'nın 9 Eylül'de Myanmar-Bangladeş sınırındaki Naf Nehri'nde kaydettiği görüntülere sabahın erken saatlerinden geceye kadar Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların göç yolu ve dramı yansıdı.

Vakfın 10 Eylül'de kaydettiği görüntüde konuşan Rahim Katun adlı yaşlı kadın, 4 çocuğu olduğunu, 25 gün önce ordunun eşini silahla, Budist milliyetçilerin de 2 çocuğunu işkence ederek katlettiğini anlattı.

Arakan'da yakılan köyünden kaçtığını, hayatta kalan 2 evladıyla Bangladeş'e geldiğini kaydeden Rahim Katun, ayağı sakat olduğu için yürüyemediğini, kayığa bindirildikten sonra pirinç tarlaları üzerinden taşınarak sınır bölgesine ulaştırıldığını dile getirdi.

Rahim Katun, evinden çıkarken yanına sadece birkaç kıyafet ve bir hafta yetebilecek kadar yoğurt alabildiğini ifade etti.

Vakıf tarafından kaydedilen diğer görüntülerde de Bangladeş'in Cox Bazar kentinde halihazırda çok sayıda Arakanlı Müslüman'ı ağırlayan Kutupalong Kampı yakınlarında yeni kurulan kamplara giden İHH ekiplerinin nakdi yardımda bulunması görülüyor.

Kutupalong Kampı'ndaki bin aileye 20'şer kiloluk pirinç paketleri ulaştıran İHH, Kutupalong ve çevresindeki kamplara da bin aileye bir ay yetecek miktardaki yardım ulaştırdı.

Öte yandan, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Orhan Şefik de bölgede devam eden yardımları koordine etmek ve krizi yerinde incelemek üzere bölgeye gitti.

Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla" mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor. 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e 290 binden fazla Arakanlı Müslüman ulaştı.