  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Açık
Açık
  • DOLAR 3.742
    EURO 4.028
  • BIST 87394.19
    ALTIN 146.141
Buradasınız : » » İHH Afrika'da 850 bin kişiye ulaştı

İHH Afrika'da 850 bin kişiye ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 35 ülkede 5 milyon avroyu aşan yardımlarla 850 bin kişiye ulaştı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İHH Afrikada 850 bin kişiye ulaştı
İHH İnsani Yardım Vakfının, 35 ülkede 5 milyon avroyu aşan yardımlarla 850 bin kişiye ulaştığı bildirildi.
 
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, 2017 yılında Afrika için özellikle yetim ailelerine yönelik kalkınma projelerine daha fazla ağırlık vereceklerini belirtti.
 
Aynacı, İHH’nın Afrika’daki 2017 hedeflerini şöyle anlattı:
 
"Küçük desteklerle onların hayatlarını değiştirebilecek projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. İnsanların kendi başlarına ayakta durabilmelerini sağlayan çalışmalar planlıyoruz. Bunun yanı sıra Meslek Edindirme Kursları ile bölge halkını meslek sahibi yapmayı düşünüyoruz. Hedeflediğimiz çalışmalar arasında, her Müslüman bölgesinin kendi mezhebine yönelik olarak hazırlanan ilmihal kitaplarını insanlara ulaştırmak da bulunuyor."
 
Etiketler: ihh insani yardım vakfı, afrika yardımları, 35 ülkeye yardım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER