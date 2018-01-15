İflas eden Alman hava yolu şirketi malzemelerini satışa çıkardı

Hamburg merkezli "Dechow Auktionen" adlı online açık artırma sitesinde gerçekleşecek satışa, katılım için şimdiye kadar yaklaşık 45 bin kişi başvurdu.

Air Berlin iflas bayraklarını çekti



Air Berlin'e ait 2 binden fazla battaniye ve yastık, 1 avroluk başlangıç fiyatıyla satışa çıkarılırken, servis arabaları, business class yemek takımları, çocuk oyuncakları, yolcu koltukları ve model uçaklar da açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Şirket logolu çikolatalar da satışa sunuldu

Firmanın logosunun bulunduğu kalpli çikolatalar da 2 ve 4 kiloluk paket halinde açık artırmayla satılacak. 1 ton için şimdiden teklif verildiği belirtildi.

1 Şubat'a kadar devam edecek açık artırma sonucunda elde edilecek gelirle şirketin borçlarının bir kısmının ödenmesi bekleniyor.

Almanya’nın ikinci büyük hava yolu şirketi olan firma Ağustos 2017'de iflas başvurusunda bulunmuş ve operasyonlarını durdurmuştu.



AA