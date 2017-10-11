İdlib'teki sivillerden TSK intikaline destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Astana anlaşmaları çerçevesinde intikal edeceği İdlib çatışmasızlık bölgesinde, halkın güvenli bir yaşama kavuşma umutları artıyor.

İdlib gerilimi azaltma/çatışmasızlık bölgesi içinde yer alan batı Halep kırsalındaki Daret İzze ilçesinden siviller, TSK'nın bölgeye ateşkes rejiminin takibi amacıyla gözlem noktaları kurmak için yapacağı intikali değerlendirdi.

İlçedeki Kinan Hastanesi Müdürü Muhammed Abbas, "TSK kesinlikle bölgelerimize girmeden önce bütün hazırlıkları yapmıştır. Türk ordusunun sessizce ve çatışmasız bir şekilde girmesini temenni ediyoruz." dedi.

45 yaşındaki Abbas, Türk ordusunun Astana'da varılan çatışmasızlık bölgeleri anlaşması çerçevesinde intikal edeceğini bildiklerini vurgulayarak, intikal ile birlikte, çatışmaların son bulacağını söyledi.

Abbas, şöyle devam etti:

"Bölgemiz farklı bir konuma sahip. Bir yandan ayrılıkçı PKK, bir yandan da rejim güçleriyle karşı karşıyayız. Rejimin sürekli saldırılarına maruz kalıyoruz. Eğer TSK girerse saldırılar, çatışmalar sona erecek."

18 yaşındaki Ağit Reşit de TSK’nın İdlib’e girmesiyle birlikte rejimin bölgeye düzenlediği saldırıların ve güvenlik sorunlarının son bulacağını ifade etti.

Reşit, "Bizim için öncelikle uçakların tepemizde olmaması en önemli şey. Gördüğünüz gibi yıkım ve ölümlerin olmaması, bizim tek isteğimiz. Türk Ordusu İdlib’e girmezse, çatışmalar ve ölümler sürecek. Uçaklar hep hava olacak, evler yıkılacak." yorumunda bulundu.

"Hayat normale dönecek"

48 yaşındaki Cemil Derviş de “İntikalle birlikte, işlevsiz kurumlar yeniden aktifleşecek. Hastaneler, okullar düzenli ve güvenilir bir şekilde görevini yerine getirecek.” dedi.

Derviş, Türk ordusunu sevgi ile karşılayacaklarını dile getirerek, "Türk ordusu İdlib'de hayatımızı 180 derece değiştirecek. Normal, güvenilir ve akıcı günlük hayatımıza yeniden kavuşacağız. Hayat normale dönecek." ifadelerini kullandı

21 yaşındaki sağlık çalışanı Abbud Hulu, TSK'nın İdlib’e girişiyle birlikte günlük hayatlarında olumlu değişiklikler olacağına işaret ederek, "Her şey daha iyi olacak, hayat daha güzel olacak. İnsanlar rahat uyuyacak, saldırılar olmayacak. Gıda ürünleri, eğitim, okullar her şey olacak." diye konuştu.

Hulu, "Türk Ordusu girmezse rejim uçaklar yeniden saldıracak, bombardıman devam edecek. Türk ordusu olmazsa kentin ucundaki bölgelerde çatışmalar sürecek. PKK'nın gözü Şeyh Bereket Dağında. Bu dağ bütün İdlib’i görüyor. PKK’nın girmesine karşıyız." dedi.

"Göç eden insanlar evlerine geri dönecek"

22 yaşındaki Muhammed Mustafa da, "TSK'nın girişi ile birlikte, özlediğimiz normal hayatın geri dönmesi, okulların ve üniversitelerin yeniden açılmasını bekliyoruz." dedi.

TSK unsurlarının İdlib’deki belirli noktalara konuşlanmasıyla yerel meclislerin üzerine düşecek görevi yerine getireceğini belirten Mustafa, "Bombardımandan ötürü göç son bulacak. Göç eden insanlar evlerine geri dönecek. Bunu bekliyoruz." diye konuştu.

Mustafa da terör örgütü PKK/PYD tehdidine dikkati çekerek, "Eğer teröristler bizim bölgeye gelecekler ise yeniden bombardıman olacak. İnsanlar göç edecek, evler yıkılacak. PKK'nın en büyük hedefi bölgedeki Bereket Dağına çıkıp konuşlanmak, oradan da İdlib’in geneline yayılmaktır. Bunun önüne geçilmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"PKK'nın İdlib'e de yayılması engellenecek"

49 yaşındaki memur Yahya Lüle de, şunları kaydetti:

"Türk ordusunun intikali ile değişiklik sadece değişik idlib'de olmayacak. Türkiye ordusunun intikal ettiği bütün bölgelere hayatın canlılığı yeniden dönecek. Bütün alanlar aktif olacak, sağlık ve eğitim hizmetiyle yeninde canlanacak. Mutlu olacağız. 7 yıldır hava saldırılarına maruz kaldık. İnşallah TSK intikal eder de insanlar evlerine döner. Güvenlik ve barış sağlanır. Allah'tan bir isteğimiz var ki o da TSK’nın idlib’e intikal ederek halkın kurtarıcısı olması."

Lüle, PKK/PYD'nin İdlib üzerindeki emellerine şu sözlerle dikkati çekti:

"PYD'nin Kürdistan haritası ta Akdeniz'e ulaşıyor. Bu hedefi gerçekleştirmek için Bereket Dağı bir, Daret İzze’yi iki, kontrol altına almayı planlıyorlar. Bu dağı almakla beraber İdlib ili ve kırsalı PKK’nın kontrolüne girecek. Türk ordusunun intikaliyle PKK'nın İdlib'e de yayılması engellenecek. Bunlar İsrail’den veya ABD’den aldıkları destekle bizden daha güçlü haline gelmişlerdir. Kontrol ettikleri alanlarda yapmadıkları işkence, insan hakları ihlali yok. Mesnetsiz sorguya alma, bıçakla boğaz kesme suçları işliyorlar."

TSK, Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib çatışmasızlık bölgesine intikal edecek.

Türkiye, Rusya ve İran'ın vardığı anlaşma gereği, İdlib çatışmasızlık bölgesi, İdlib ili ile, komşusu Halep, Lazkiye ve Hama'nın belirli kısımlarını kapsıyor.

Türk askeri unsurlarının intikali ile rejim ve muhalifler arasındaki ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve krizin barışçıl çözümü için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak hedefleniyor.