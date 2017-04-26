  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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İdlib'teki kimyasal saldırı Fransa tarafından doğrulandı

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, Esed rejiminin İdlib'teki saldırıda kimyasal silah kullandığının kesin olduğunu bildirdi.

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İdlibteki kimyasal saldırı Fransa tarafından doğrulandı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Esed rejiminin İdlib'teki saldırıda kimyasal silah kullandığının kesin olduğunu bildirdi.

Ayrault, Elysee Sarayı'ndaki güvenlik konseyi toplantısının ardından Fransa istihbarat servislerinin elde ettiği delillerle ilgili bilgileri basınla paylaştı.

Bakan Ayrault, "Fransa istihbaratı tarafından elde edilen örneklere göre, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'e bağlı birlikler, şüphe götürmez biçimde 4 Nisan'daki saldırıda sarin sinir gazı kullanmıştır." dedi.

Saldırıdaki metodun sadece rejim tarafından kullanıldığına dikkati çeken Ayrault, böylece saldırının sorumlusunu tespit ettiklerini kaydetti.

Ayrault, "Biliyoruz çünkü elimizde daha önceki saldırılardan bazı örnekler vardı ve kıyas yapabildik." diye konuştu.

Esed rejiminin İdlib'teki kimyasal saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler: idlib, kimyasal saldırı, fransa
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