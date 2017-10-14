İdlibliler TSK'dan teröre 'kalkan' olmasını bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de ateşkes rejimini gözleyeceği İdlib ilinin Maaret Numan ilçesi sakinleri, Türkiye'nin dostane yaklaşımı sayesinde bölgedeki tehditlerden korunacaklarına inanıyor.

Suriye'nin İdlib ilinin güneyinde, Esed rejiminin hava saldırılarının odağındaki Maaret Numanlı siviller, TSK'nın ateşkes rejimini takip amacıyla bölgeye yaptığı intikalini değerlendirdi.

Maaret Numan sakinlerinden 23 yaşındaki Muhammed Elday, TSK'nin İdlib'e girmesiyle birlikte bölgede kargaşanın son bulmasını umduklarını belirterek, hayat şartlarının iyileşeceğini ve ilçeye düzenlenen yoğun hava saldırılarının son bulacağına inandıklarını söyledi.

Elday, "Bölgemizde her gün katliamlar ölümler yaşanıyor. Eğer Türkler girmezse bu durum aynen devam edecek. PKK'ya bu topraklarda yer yok. Ne rejim ne DEAŞ ne de PKK, hiçbiri kalamayacaktır." şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin İdlib'e intikali bir anda gelişen bir durum değil"

45 yaşındaki Mustafa Tuma da "Maaret Numan adına bu güzel insanlara (Türk askerleri) saygılarımı iletirim. İnşallah Türk ordusu ile birlikte buradaki saldırılar azalır. Halk daha iyi olur, rahatlar, güven içinde olur. İnşallah bu uçaklardan kurtuluruz. Bölgede kalkınma olur, yardımlar gelir, daha fazla iş imkanları olur. Zalimlerden kurtuluruz." dedi.

25 yaşındaki Abdulgaffar Zikri ise TSK'nın girişinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Allah'tan dileğimiz Türkiye’nin girmesiyle durumların daha olması. Hayatın normalleşmesini istiyoruz." dedi.

Bölgede istikrarın ve barışın oluşması için TSK’nın varlığının önemli olduğunun altını çizen Zikri, "Türkler girmezse, siviller hep korkuyla yaşamaya devam edecek, saldırılar, çatışmalar sürecek. Türkiye’nin İdlib'e intikali bir anda gelişen bir durum değil. Tarih sayfalarına bakacak olursak, 1516 yılından önce, Memluklerin Şam ve Mısır halkına ettiği işkencelerin artması üzerine, Şam ve Mısır'dan heyetler Osmanlı padişahına başvurmuştu."

"PKK bizim bölgeyi işgal ederse büyük facia olur"

46 yaşındaki öğretmen Şerif Rahum, Suriye ve Türkiye halklarının ilişkilerinin eskiye dayandığını hatırlatarak, bölgede yaşayanların büyük kısmının Türk askerine sempatiyle baktığını söyledi.

Rahum, "Türkler şu ana kadar ne yaptıysa, iyi komşuluk anlayışına uygun olarak yaptı. Türklerle yüzyıllardır beraber yaşıyoruz. Dolaysıyla iki halk arasındaki sevgi yeni bir şey değil. Ancak eğer PKK bizim bölgeyi işgal ederse büyük facia olur. Çünkü sevilmeyen bir grup. PKK, terör örgütü olduğunu ispatlamıştır. Bölgeye girmesi bölgeye sorunlar açacaktır." şeklinde konuştu.

Askeri sevkiyatlar sürecek

TSK'nın Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde önceki gün başlattığı askeri sevkiyatları aralıklarla sürecek.

TSK unsurları ilk etapta, Türkiye sınırında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Afrin'in yakınlarında bazı noktalarda konuşlandı.

Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana anlaşmaları çerçevesinde gerçekleşen intikal, İdlib-Afrin sınır hattında sürecek.

İlerleyen süreçte kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın 10'dan fazla bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor.

Garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan TSK unsurları, Kazakistan'ın başkenti Astana'da varılan anlaşma çerçevesinde konuşlanacak.

Türkiye İdlib'in iç bölgelerinde, Rus güçleri ise dışında gözlem noktaları kuracak. TSK'nın İdlib ilindeki gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes rejiminin takibi, kontrol ve gözlem noktaları oluşturmayı hedefleyen misyonu, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile koordinasyon içerisinde gerçekleşiyor.