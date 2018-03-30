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Buradasınız : » » İdlibliler rejimin saldırılarına karşı Türkiye’den yardım istedi

İdlibliler rejimin saldırılarına karşı Türkiye’den yardım istedi

İdlib'in Marretinuman, Serakib ve Hazzano bölgelerinde cuma namazından sonra toplanan binlerce sivil gösteri yaptı.

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İdlibliler rejimin saldırılarına karşı Türkiyeden yardım istedi

Gösteriye katılan grup, Türkiye'ye sevgi mesajları yollarken, saldırıların durdurulması için Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oluşturmaya başladığı ateşkes gözlem noktalarını tamamlamasını istedi.

“Dünya bizden vazgeçti, siz yalnız bırakmayın”

Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları taşınan gösteride, "Araplar ve Türkler kardeştir. Kardeşlerinizi bırakmayınız", "Dünya bizden vazgeçti. Siz bizi yalnız bırakmayınız. Siz gönlümüzdesiniz" dövizleri yer aldı.

Türkiye’ye çağrı

İdlibli göstericilerden İbrahim Barış, Türkiye'yi katliamları önlemesi için Suriye'ye çağırdıklarını söyledi.

Barış, "Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Esed rejimin ve Rusya’nın katliamlarını engelleyemedi. Bu yüzden kardeş ülke Türkiye’yi Suriye halkını korumak için Astana'da varılan anlaşma sonrasında oluşturmaya başlattığı ateşkes gözlem noktalarını tamamlamaya çağırıyoruz" dedi.

Bir başka gösterici Abdullah Zarzar da "İranlı milislerin ve Esed rejiminin saldırılarına son vermek, bölge halkını ve Doğu Gutalıları koruma altına almak, İdlib ve Halep illerinden kalan bölgeleri koruması için kardeş ülkemiz olan Türkiye’den en hızlı şekilde gözlem noktalarını tamamlaması istiyoruz" şeklinde konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin ile sınırlı kalmamasını ve İdlib’e de böyle bir harekat düzenlenmesini isteyen Mustafa el Fares ise "Rusya ile Esed rejiminin saldırılarının son bulması ve kan dökülmemesi için Türkiye'nin bölgeye intikal etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, suriye, idlib
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