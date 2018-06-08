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İdlib'e hava saldırısı: Ölü sayısı 42'ye yükseldi

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan Zerdene köyündeki hava saldırılarında 42 sivil yaşamını yitirdi, 80 sivil de yaralandı.

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İdlibe hava saldırısı: Ölü sayısı 42ye yükseldi

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, gece İdlib'in kuzey kırsalındaki Zerdene köyüne hava saldırıları düzenlendiğini söyledi.

Yaralılar arasında 5 sivil savunma görevlisinin de olduğunu belirten Hac Yusuf, "İdlib'in Zerdene köyündeki pazar yerine ve bir caminin yakınına düzenlenen hava saldırılarında şu ana kadar 42 sivil hayatını kaybetti, 80 sivil yaralandı." dedi.

Yusuf, bölgeye önce bir saldırı yapıldığını, ardından yaralıları kurtarma çalışmaları esnasında tekrar saldırı olduğunu ve büyük kaybın ikinci saldırı sırasında yaşandığını bildirdi.

Hayatını kaybedenlerden 10'unun çocuk, 9'unun da kadın olduğu öğrenildi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinin sosyal medyadaki açıklamasında, "Hava saldırılarını Lazkiye'den kalkan SU 24 tipi Rus savaş uçakları gerçekleştirdi." denildi.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sivil Savunma ekipleri de arama kurtarma çalışmalarını sona erdirdi.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, idlib, hava saldırısı
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