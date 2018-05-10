İdlib'e hava saldırısı: 8 kişi hayatını kaybetti

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, akşam saatlerinden bu yana İdlib kırsalının yoğun hava saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

Hac Yusuf, "İdlib'in güneyindeki Maar Zita köyündeki sivillerin saldırılarından korunmak için sığındıkları mağaraya hava saldırısı düzenlendi. Hava saldırısında aynı aileden beşi çocuk, ikisi kadın toplam 8 sivil hayatını kaybetti" dedi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İdlib Beyaz Baretliler Müdürlüğünün yılbaşından bu yana Esed rejimi ve destekçilerinin hava ve kara saldırılarından hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin paylaştığı rakamlara göre, saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın toplam 674 sivil hayatını kaybetti, 4204 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA