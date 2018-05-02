İdlib'e hava saldırısı: 6 sivil yaşamını yitirdi

İdlib ilinin kırsalındaki sivil yerleşim yerlerine öğle saatlerinden itibaren yoğun hava saldırısı düzenlendi.
İdlib ilinin batısında Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Mişmişan köyündeki hava saldırısında 5'i çocuk 1'i kadın altı sivil hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 7 oldu
Rus savaş uçaklarının Hama ilinin kuzey kırsalındaki Kefer Zita ilçesine 2 Mayıs'ta öğle saatlerinde hastaneye düzenlediği hava saldırısında 1 sağlık görevlisi yaşamını yitirmiş, 5 sivil yaralanmıştı.
Böylece gün içerisindeki hava saldırılarında, 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.
Kaynak: AA