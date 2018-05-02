  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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İdlib'e hava saldırısı: 6 sivil yaşamını yitirdi

Suriye’deki Esed rejimine ait savaş uçaklarının, İdlib sınırları içinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

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İdlibe hava saldırısı: 6 sivil yaşamını yitirdi

İdlib ilinin kırsalındaki sivil yerleşim yerlerine öğle saatlerinden itibaren yoğun hava saldırısı düzenlendi. 

İdlib ilinin batısında Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Mişmişan köyündeki hava saldırısında 5'i çocuk 1'i kadın altı sivil hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 7 oldu 

Rus savaş uçaklarının Hama ilinin kuzey kırsalındaki Kefer Zita ilçesine 2 Mayıs'ta öğle saatlerinde hastaneye düzenlediği hava saldırısında 1 sağlık görevlisi yaşamını yitirmiş, 5 sivil yaralanmıştı.

Böylece gün içerisindeki hava saldırılarında, 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

Kaynak: AA  

Etiketler: Esed, suriye, idlib, saldırı
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