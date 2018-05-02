  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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İdlib'e hava saldırısı: 6 sivil öldü, 8 sivil yaralandı

Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşim yerlerini vurdu. Saldırı 6 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

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İdlibe hava saldırısı: 6 sivil öldü, 8 sivil yaralandı

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, İdlib ilinin kırsalındaki sivil yerleşim yerlerine öğle saatlerinden itibaren yoğun hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Hac Yusuf, İdlib ilinin batısında Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Mişmişan köyündeki hava saldırısında 5'i çocuk 1'i kadın altı sivilin öldüğünü, 8 sivilin yaralandığını ifade etti.

Rus savaş uçaklarının Hama ilinin kuzey kırsalındaki Kefer Zita ilçesine bugün öğle saatlerinde hastaneye düzenlediği hava saldırısında 1 sağlık görevlisi yaşamını yitirmiş, 5 sivil yaralanmıştı.

Böylece gün içerisindeki hava saldırılarında toplam 7 sivil öldü, 13 sivil ise yaralandı. 

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, idlib, hava saldırısı, Esed, rejim, uçak
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