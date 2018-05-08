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İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı

Suriye’deki İdlib "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırısında üç sivil yaşamını yitirdi.

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İdlibe hava saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, sabah saatlerinden itibaren İdlib ilinin kırsalındaki sivil yerleşim yerlerinin yoğun hava saldırısı altında kaldığını belirtti.

İdlib'in güneyindeki Nikayir köyündeki sivil yerleşimlerine düzenlenen hava saldırısında aynı aileden üç çocuğun hayatını kaybettiğini dile getiren Hac Yusuf, saldırıda üç sivilin de yaralandığını söyledi.

Hac Yusuf, gün içinde İdlib'in güney kırsalındaki köylerin, hava ve karadan saldırılara hedef olduğunu kaydetti.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürlüğü'nün yılbaşından bu yana Esed rejimi ve destekçilerinin hava ve kara saldırılarından hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin paylaştığı rakamlara göre, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere toplam 666 sivil hayatını kaybetti, 4 bin 204 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA

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