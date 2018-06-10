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İdlib'e hava saldırısı: 17 ölü

Beşşar Esed rejimi, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki bir çocuk hastanesi ile sivil yerleşim yerlerine savaş uçaklarıyla saldırdı. 17 sivil hayatını kaybetti.

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İdlibe hava saldırısı: 17 ölü

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki bir çocuk hastanesi ile sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 17 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimine bağlı savaş uçakları, öğle saatlerinde İdlib'in Binneş, Teftenaz ve Ariha ilçeleri ile Ram Hamdan ve Beni İz Kilisesi köylerindeki sivil yerleşimlere hava saldırıları yaptı.

Hastane kullanılamaz hale geldi

İdlib Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Teftenaz'da Nur Çocuk Hastanesi de bombaların hedefi oldu. Bu saldırıda 3'ü çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi, hastane kullanılmaz hale geldi.

Saldırılarda Teftenaz'da 13, Ariha'da 2, Binneş ve Ram Hamdan'da 1'er sivil hayatını kaybetti.

Yaralanan siviller çevredeki sağlık merkezlerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Perşembe gecesi İdlib'in Zerdene Köyü'ndeki sivil yerleşimlere hava saldırılarında en az 42 sivil yaşamını yitirmişti.

"Gerginliği azaltma bölgesi" ilan edildi

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve destekçisi Rusya, zaman zaman bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, rejim güçleri, idlib, Esed
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