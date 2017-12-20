İdlib'e hava saldırısı: 17 ölü

Suriye'nin İdlib iline bağlı çatışmasızlık bölgesinde yer alan Maarşurin köyüne hava saldırısı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre en az 17 sivil hayatını kaybetti.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde İdlib'in Maarşurin köyüne düzenlenen hava saldırısında en az 17 sivil yaşamını yitirdi, 35 sivil yaralandı.” dedi.

Saldırıyı, Rus savaş uçakları düzenledi

Yusuf, uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, saldırıyı, Lazkiye'deki Humeymim üssünden kalkan Rus savaş uçaklarının düzenlediğini söyledi.

Yerleşim yerini hedef alan hava saldırısında, ölenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirten Yusuf, yaralıların da bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırıldığını belirtti.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

