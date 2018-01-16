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İdlib'e hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib gerginliği azaltma bölgesi içerisinde yer alan Han Şeyhun'a düzenlenen hava saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti.

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İdlibe hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetti

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın kontrolündeki İdlib gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan Han Şeyhun, Serakib ve Kefrenbil ilçeleri ile El Gedfe, El Tuh, Tuka ve Tıbbeş köylerine hava saldırısı düzenlendi.

Hayatını kaybedenlerden altısı çocuk, biri kadın 

İdlib'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Rus savaş uçakları Han Şeyhun'un kuzeyinde yer alan Tıbbeş köyüne üç hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 7 sivil hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı" dedi.

Hac Yusuf, hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin altısının çocuk birinin kadın olduğunu söyledi.

Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ifade eden Hac Yusuf, yaralıların bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırıldığını aktardı.

Son bir ayda 100'den fazla sivil hayatını kaybetti 

İdlib gerginliği azaltma bölgesine son bir ayda yoğunlaşan hava saldırılarında 100'ün üzerinde sivil öldü, 210'dan fazla sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: idlib, hava saldırısı, suriye
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