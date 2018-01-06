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İdlib'e hava saldırılarında 3 sivil öldü

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesine düzenlenen hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı.

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İdlibe hava saldırılarında 3 sivil öldü

Suriye'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Esed rejimi, muhalif askeri grupların kontrolündeki İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki İdlib ilinin Tel Merdih, Han es Sübül ve Abidin köyleri ile Han Şeyhun ve Kifrenbil ilçelerinin yanı sıra Lazkiye ilinin Ubin ve Tıffahiye köylerine kara ve hava saldırıları düzenlendi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Sabah saatlerinden itibaren Beşşar Esad rejimi ile Rusya’ya ait savaş uçakları ve helikopterler düzenlediği saldırılarda 3 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil de yaralandı." dedi.

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, yaralanan sivillerin çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

İdlib gerginliği azaltma bölgesine son 3 haftada yoğunlaşan hava saldırılarında 75'in üzerinde sivil öldü, 185'in üzerinde sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye esed, idlib, hava saldırısı
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