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İdlib'e hava saldırıları yoğunlaştı: 7 ölü

Suriye'nin İdlib ilindeki gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan Han es Sübül köyüne düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre, 7 sivil hayatını kaybetti.

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İdlibe hava saldırıları yoğunlaştı: 7 ölü

Saldırıda büyük bölümü çocuk ve kadın 15 sivilin de yaralandığını anlatan İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf,  "Saldırıyı, Rus savaş uçaklarının düzenlediğini düşünüyoruz." dedi.

Yerleşim yerini hedef alan hava saldırısında hayatını kaybedenlerden 5'inin çocuk olduğunu belirten Yusuf, yaralıların da bölgedeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındığını söyledi.

Saldırının ardından başlanan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Son 20 günde 50'den fazla sivil hayatını kaybetti

İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son 20 gündür yoğunlaşan hava saldırılarında 50'den fazla sivil hayatını kaybetti, en az 150 sivil de yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, idlib, hava saldırısı
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