İdlib'e hava saldırıları sürüyor: 4 ölü, 6 yaralı

Beşşar Esed rejimi, gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki İdlib'in güney kırsalındaki Maaretinuman ilçesinde hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Esed rejime ait savaş uçakları, sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3'ü kadın biri çocuk toplam 4 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı" dedi.

Son bir haftada İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırılarında 21 sivil öldü, 51 sivil yaralandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için "insani ateşkes" uygulanmasını talep etmişti. Gecikmeksizin hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün Türkiye saatiyle 10.00-15.00 arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA