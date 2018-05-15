İdlib'e hava saldırıları sürüyor: 2 çocuk hayatını kaybetti

Suriye'nin İdlib şehrindeki "gerginliği azaltma bölgesi" sınırlarında yer alan Eriha ilçesinde, savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında 2 çocuk yaşamını yitirdi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf yaptığı açıklamada, 2 gündür İdlib kırsalının yoğun hava saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

Hac Yusuf, "İdlib'in Eriha ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı." dedi.

İdlib Beyaz Baretliler Müdürlüğünün yılbaşından bu yana Esed rejimi ve destekçilerinin hava ve kara saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin paylaştığı rakamlara göre, saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın toplam 676 sivil hayatını kaybetti, 4 bin 206 sivil de yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya'nın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA