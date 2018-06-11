İdlib'e hava saldırıları devam ediyor

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının sabah erken saatlerde Binniş, Teftenaz, Marra Mısrın ve Ram Hamdan bölgelerindeki yerleşimlere hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

Hac Yusuf, "Sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirdi, 24 sivil yaralandı" açıklamasını yaptı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, sosyal medyadan saldırılarla ilgili, "Hava saldırılarını Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları gerçekleştirdi" paylaşımını yaptı.

Yaralılar, Sivil Savunma ekiplerince çevredeki sağlık merkezlerine kaldırıldı.

Öte yandan, son 4 günde İdlib'de sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında en az 63 sivil yaşamını yitirdi, 100'den fazla sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman da destekçisi Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA