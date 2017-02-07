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İdlib'e 10 hava saldırısı: 21 ölü

Suriye'nin kuzeybatısında, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in merkezine düzenlenen 10 hava saldırısında 21 sivilin öldüğü, 18'inin de yaralandığı bildirildi.

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İdlibe 10 hava saldırısı: 21 ölü

İdlib sivil savunma yetkililerinden Ömer Ulvan, yaptığı açıklamada, ''Rusya'ya ait olduğunu tahmin ettiğimiz uçaklar, İdlib'in Kusur mahallesine 10 hava saldırısında bulundu.'' dedi.

Saldırılarda 21 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 18 sivilin yaralandığını kaydeden Ulvan, sivil savunma ile sağlık ekiplerinin yaralıları saldırı bölgesinden çıkarttığını dile getirdi.

Olayda çok sayıda binanın yıkıldığını ve hasar gördüğünü aktaran Ulvan, yaralıların kentteki hastanelere kaldırıldığını ve bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu vurguladı.

Suriye'de rejime ait savaş uçakları, genellikle tek ya da birkaç uçakla saldırı düzenlerken, Rusya'ya ait uçakların birçoğu aynı anda havalanarak saldırı gerçekleştirebiliyor.

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23-24 Ocak'ta yapılan Suriye konulu toplantıda, Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlallerinin önlenmesi için üçlü izleme mekanizması kurulması konusunda anlaşmış, taraflar mekanizmanın yapılandırılmasına ilişkin dün teknik bir toplantı gerçekleştirmişti.

Etiketler: suriye, idlib, hava saldırısı
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