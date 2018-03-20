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İdlib'deki sığınmacı kampına hava saldırısı: 10 ölü

Suriye'de gerginliği azaltma bölgesi olan İdlib'in güneyindeki sığınmacı kampını hedef alan hava saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.

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İdlibdeki sığınmacı kampına hava saldırısı: 10 ölü

Rusya'ya ait SU 24 tipi savaş uçağı, Lazkiye ilindeki Hımeymim üssünden kalkış yaparak İdlib ilinin güneyindeki Has köyüne iki hava saldırısı düzenledi. 

Hava saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Son 10 günde, İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşimlere düzenenlenen hava saldırılarında 31 sivil hayatını kaybetti, 66 sivil de yaralandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 24 Şubat'ta aldığı kararla, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti.

"Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü. 

Kaynak: AA

Etiketler: idlib, suriye, hava saldırısı
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