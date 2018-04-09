İdlib'deki patlamada ölü sayısı 28'e çıktı

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Muhammed Hac Yusuf yaptığı açıklamada, kent merkezindeki 7 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiğini söyledi.

Patlamada 28 kişinin yaşamını yitirdiğini, çoğunluğu çocuk 135 kişinin yaralandığını belirten Hac Yusuf, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu bilgisini verdi.

Patlamanın ardından binanın büyük kısmının yıkıldığını, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında arama tarama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Hac Yusuf, "Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın sebebi ancak çalışmalardan sonra netleşir." dedi.

Patlama nedeniyle çevredeki binalar ve araçlar da zarar gördü.

Kaynak: Aa