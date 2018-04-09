  • 10 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.083
    EURO 5.03
  • BIST 110857.64
    ALTIN 175.178
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İdlib'deki patlamada ölü sayısı 28'e çıktı

İdlib'deki patlamada ölü sayısı 28'e çıktı

Suriye'nin İdlib kentinde 7 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 28 sivil yaşamını yitirdi, 135 sivil yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İdlibdeki patlamada ölü sayısı 28e çıktı

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Muhammed Hac Yusuf yaptığı açıklamada, kent merkezindeki 7 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiğini söyledi.

Patlamada 28 kişinin yaşamını yitirdiğini, çoğunluğu çocuk 135 kişinin yaralandığını belirten Hac Yusuf, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu bilgisini verdi.

Patlamanın ardından binanın büyük kısmının yıkıldığını, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında arama tarama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Hac Yusuf, "Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın sebebi ancak çalışmalardan sonra netleşir." dedi.

Patlama nedeniyle çevredeki binalar ve araçlar da zarar gördü.

Kaynak: Aa

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER