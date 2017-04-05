İdlib'deki katliam Avusturya'da protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) ofisi önünde toplanan çok sayıda gösterici, Beşşar Esed rejiminin dün İdlib şehrinde kimyasal silah kullanarak işlediği katliamları protesto etti.

Suriyeli muhaliflerin bayrakları taşıyan göstericiler, "Suriye'ye özgürlük", "Kahrolsun Esed", "Suriye'den ellerini çek","İdlib'e özgürlük" sloganları attı.

BM Viyana binası önünde basın açıklamasında bulunan protestocular, Suriye'nin İdlib şehrine bağlı Han Şeyhun beldesinde, Esed rejimi tarafından kimyasal silahlarla bir kez daha sivil insanların öldürüldüğünü, Esed rejiminin toplu katliamlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Esed rejimi ve destekçilerinin savaş suçu işlediğinin altını çizen protestocular, özgür Suriye halkı adına, Esed’in sivilleri öldürmek için başvurduğu, kirli yöntem ve taktikleri lanetlediklerini ifade etti.

Protestocular, uluslararası topluma Suriye'de sivillere yönelik katliamların durdurulması için bir an önce harekete geçmesi çağrısı yaptı.

"Esed'e olan hıncımızı haykırmaya geldik"

Protestonun organizatörlerinden Michael Pröbsting, yaptığı açıklamada, "Burada toplanarak daha dün gerçekleştirilmiş toplu katliam nedeni ile Esed'e olan hıncımızı haykırmaya geldik. Esed soğuk kanlı bir katil, binlerce insanı Suriye'de öldürdü şimdi de kimyasal silah kullanıyor." dedi.

Pröbsting, Suriye halkının yalnız olmadığını, burada toplanan insanların Suriye'de yürütülen özgürlük mücadelesine destek verdiğini kaydetti.

Dünyanın "Esed gibi bir diktatöre göz yummasının arkasında bir neden olduğuna" işaret eden Pröbsting, "Suriye'de devrim başarıya ulaşırsa, biliyorlar ki bu rüzgar bütün Ortadoğu'yu saracak." şeklinde konuştu.