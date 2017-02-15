  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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İdlib'de yerleşim yerine füze düştü

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında yerleşim yeri yakınına balistik füze düşmesi sonucu 5 sivilin yaralandığı bildirildi.

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İdlibde yerleşim yerine füze düştü
Suriye'nin İdlib kentindeki sivil savunma yetkililerinden Zekeriya Kitaz, "Rusya'nın Lazikiye sahilindeki savaş gemilerinden atıldığını tahmin ettiğimiz balistik bir füze İdlib'in Kefr Nabul beldesinde yerleşim yerine yakınına düştü." dedi.
 
Füzenin düşmesi sonucu 5 sivilin yaralandığını belirten Kitaz, "Füze infilak etmedi. Bu tek tesellimiz. Eğer patlamış olsaydı, sivil kayıplar olurdu." diye konuştu.
 
Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23-24 Ocak'ta yapılan Suriye konulu toplantıda; Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlallerinin önlenmesi için üçlü izleme mekanizması kurulması konusunda anlaşmıştı. AA
 
Etiketler: idlib, suriye, Füze saldırısı, yerleşim yeri
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