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Buradasınız : » » İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna roketatarlı saldırı

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna roketatarlı saldırı

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes gözlem görevi yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna saldırı düzenlendi.

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İdlibde Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna roketatarlı saldırı

Daret İzze ilçesi yakınlarında TSK konvoyunun geçişi sırasında düzenlenen saldırıda araçların 20-30 metre yakınına roketatar mermisi isabet etti.

Ölen veya yaralanan olmayan saldırıda, araçlarda da herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Olayın ardından TSK unsurları gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.

Gerginliği azaltma bölgesi 

Hatay ilinin karşısına denk düşen İdlib ili ve çevresi, 4-5 Mayıs'taki Astana anlaşmasında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ateşkesin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran, 14-15 Eylül'deki turda da bölgenin sınırları üzerinde uzlaşmıştı. TSK, 12 Ekim'de ateşkes gözlem noktaları kurma amacıyla bölgeye intikal etmişti. Şimdiye kadar 3 gözlem noktası kuran TSK'nın faaliyetleri devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde yuvalanan terör örgütü PYD/PKK da İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu TSK gözlem gücüne havan topu saldırısı düzenlemişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, suriye, idlib
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