İdlib'de Türk askerine sevgi gösterisi

Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki halk, ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak amacıyla bölgeye intikal eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarını sevgi ve coşkuyla karşıladı.

Halep'in batı kısmında, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Daret İzze ilçesinde halk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının intikali sırasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisi düzenledi.

Ellerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrakları ve "Daret İzze'ye Hoş geldiniz" pankartları taşıyan göstericiler, "Suriye - Türkiye arkadaştır", "Erdoğan'ı hepimiz seviyoruz" , "Halk, sevgili Erdoğan'ı istiyor" sloganları attı.

"Türklerin gelmesinden dolayı çok mutluyuz"

Bir göstericinin "Kardeşlerimiz Türklerin girmesinden dolayı çok mutluyuz. Hoş geldiler. Bu halka her türlü desteği sağlayanlara selam olsun. Erdoğan çok yaşasın çünkü o insanlığı temsil ediyor. Kahrolsun PKK." ifadelerini kullandığı duyuldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki (çatışmasızlık bölgesi) ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak amacıyla başladığı görev, ilk etapta İdlib-Afrin hattında gerçekleşiyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden hareket ederek dün gece sınırın Suriye tarafına geçen TSK unsurları, halihazırda İdlib'in kuzeyinde bulunuyor.

Afrin yakınına konuşlandı

TSK unsurları ilk etapta, Türkiye sınırında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Afrin'in yakınlarında bir noktada konuşlandı.

Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana anlaşmaları çerçevesinde gerçekleşen intikal, İdlib-Afrin sınır hattında sürecek.

İlerleyen süreçte kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın 10'dan fazla bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor.

Garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan TSK unsurları, Kazakistan'ın başkenti Astana'da varılan anlaşma çerçevesinde konuşlanacak.

Türkiye İdlib'in iç bölgelerinde, Rus güçleri ise dışında gözlem noktaları kuracak.

TSK'nın İdlib ilindeki gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes rejiminin takibi, kontrol ve gözlem noktaları oluşturmayı hedefleyen misyonu, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile koordinasyon içerisinde gerçekleşiyor.