  • 22 OCAK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.769
    EURO 4.033
  • BIST 83067.15
    ALTIN 146.275
Buradasınız : » » İdlib'de Suriyeli göçmenlerin kaldığı çiftliğe hava saldırısı

İdlib'de Suriyeli göçmenlerin kaldığı çiftliğe hava saldırısı

Suriye'nin İdlib kentinde yerlerinden olan Suriyelilerin barındığı çiftliğe yönelik saldırıda 6 çocuk yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İdlibde Suriyeli göçmenlerin kaldığı çiftliğe hava saldırısı
Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib kentinde, yerlerinden olan Suriyelilerin barındığı bir çiftliğe düzenlenen hava saldırısında 6 çocuğun öldüğü, 8 sivilin yaralandığı bildirildi.
 
İdlib'teki sivil savunma yetkililerinden Leys el Faris, bir savaş uçağının kentin kuzeyindeki Neyrab beldesinde, Suriyeli göçmelerin kaldığı bir çiftliği bombaladığını belirtti.
 
Hangi millete ait olduğu belirlenemeyen savaş uçağının saldırısında 6 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 8 çocuğun yaralandığını bildiren Faris, yaralıların beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydetti.
 
Faris ayrıca, ABD öncülüğündeki koalisyona ait olduğu düşünülen bir savaş uçağının da İdlib'in Akrobat mevkinde Şam'ın Fethi Cephesine ait bir karargahı bombaladığını söyledi.
 
Saldırıda grubun bazı üst düzey komutanlarının öldüğünü aktaran Faris, saldırıya ilişkin başka detay vermedi. AA
 
Etiketler: suriye, idlib, hava saldırısı, siviller, Leys el Faris
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER