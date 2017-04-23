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Buradasınız : » » İdlib'de sivillere hava saldırısı

İdlib'de sivillere hava saldırısı

Suriye'nin İdlib ilinin kırsalındaki Cisr eş-Şuğur ilçesinde, Rus uçağının kente altı vakum bombasıyla düzenlediği saldırıda biri çocuk yedi kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İdlibde sivillere hava saldırısı

Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib ilinin kırsalındaki Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlenen hava saldırısında yedi sivil yaşamını yitirdi.

İdlib sivil savunma yetkililerinden Mustafa el-Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rus uçağının kente altı vakum bombasıyla düzenlediği saldırıda biri çocuk yedi kişi hayatını kaybetti." dedi.

Saldırıda yerleşim yerlerinin hedef alındığını ve çok sayıda evin yerle bir olduğunu belirten Ahmet, bombardımanda yaralanan sivillerin ambulanslarla çevredeki sahra hastanelerine kaldırıldığını ifade etti.

Olay yerinde enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Etiketler: suriye, idlib
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