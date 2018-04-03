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Buradasınız : » » İdlib'de sivil yerleşim yerleri yoğun saldırı altında: 6 ölü, 10 yaralı

İdlib'de sivil yerleşim yerleri yoğun saldırı altında: 6 ölü, 10 yaralı

Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırılarında 6 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

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İdlibde sivil yerleşim yerleri yoğun saldırı altında: 6 ölü, 10 yaralı

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf,  "Öğle saatlerinde İdlib ilinin kırsalındaki sivil yerleşim yerleri savaş uçakları ile yoğun hava saldırısı altında kaldı" dedi.

Yusuf, İdlib'in Ariha ilçesindeki pazar yeri saldırısında 2 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını, Kurin köyünde ise 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yerleşim yerleri büyük zarar gördü

Sivil Savunma ekipleri, arama-kurtarma çalışmalarına devam ederken, saldırıda yerleşimlerin büyük zarar gördüğü belirtildi.

Suriyeli muhaliflere ait uçak gözlemevi tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada da "Hımeymim Üssü'nden havalanan Rus savaş uçakları, Ariha, Kurin,Urim El Cuz ev El Bara bölgelerine hava saldırısı düzenledi" denildi.

Son bir ayda İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında 118 sivil hayatını kaybetti, 120 sivil yaralandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, İdlib hava saldırıları, idlib
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