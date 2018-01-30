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Buradasınız : » » İdlib'de pazar yerine hava saldırısı

İdlib'de pazar yerine hava saldırısı

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Eriha ilçesinde bir pazar yerine yapılan hava saldırısında 7 sivil yaşamını yitirdi, 18 sivil yaralandı.

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İdlibde pazar yerine hava saldırısı

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, "Rus uçakları İdlib'de halk pazarına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 sivil öldü, 18 sivil yaralandı." dedi.

İdlib'de pazar yerine hava saldırısı: 11 ölü, 13 yaralı

Son günlerde saldırıların yoğunlaştığını ifade eden Yusuf, "İdlib ilinde, Serakib, Maarreti Numan, Kefrenbil ve Eriha ilçeleri Han es Sübül el, Maare Şemşe, Kefer Şemşe, Zahebiyye köyleri çok yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Esed rejimi ve Rusya her gün 100 civarında uçak saldırısı yapıyor." şeklinde konuştu.

Arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Öğle saatlerinde Han Şeyhun beldesine düzenlenen hava saldırısında da 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Dün de İdlib'in Serakib ilçesinde bir patates pazarına yapılan hava saldırısında 11 sivil yaşamını yitirmiş, 13 sivil yaralanmıştı.

İdlib gerginliği azaltma bölgesi, son 1,5 aydır yoğun hava saldırılarına hedef oluyor.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, saldırı, idlib
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