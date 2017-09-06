  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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İdlib'de patlama: 6 ölü

Suriye'nin İdlib ilinde kent merkezinde meydana gelen patlamalarda 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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İdlibde patlama: 6 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin merkezinde stadyum yakınında meydana gelen patlamalarda 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İdlib sivil savunma (Beyaz Baretliler) müdürü Muhammed Hac Yusuf yaptığı açıklamada, kent merkezindeki stadyumun yakınında birden fazla patlama olduğunu söyledi.

Patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını belirten Yusuf, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Yusuf, patlamaların ardından yangın çıktığını, yangının sivil savunma ile itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü dile getirdi.

Patlamaların sebebini henüz bilmediklerini söyleyen Yusuf, "Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın sebebi ancak çalışmalardan sonra netleşir." diye konuştu. AA

Etiketler: suriye, idlib, patlama
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