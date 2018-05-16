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İdlib'de kimyasal silah kullanıldığı doğrulandı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Durum Tespit Misyonu'nun 4 Şubat'ta İdlib'in Sarakib ilçesinde klor gazı kullanıldığını doğruladığını açıkladı.

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İdlibde kimyasal silah kullanıldığı doğrulandı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ),  4 Şubat'ta İdlib'in Sarakib ilçesinde yapılan saldırıya ilişkin raporu açıklandı. 

Açıklamada, Durum Tespit Misyonu (FFM) tarafından yapılan araştırma ve deneyler sonucunda 4 Şubat'ta, İdlib'e bağlı Sarakib ilçesinde muhtemelen klor gazı kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bulgulara yapılan araştırma ve deneyler sonucu ulaşıldığı kaydedildi.

KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, raporla ilgili açıklamasında, "Kim tarafından hangi sebepten olursa olsun sürekli kimyasal silahların kullanılmasını şiddetle kınıyorum. Bu tür eylemler, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (CWC) normlarına tamamen aykırı ve çelişkilidir" ifadelerini kullandı.

Raporun, taraf devletlere ve Birleşmiş Millet Güvenlik Kurulu'na sunulduğu aktarıldı.  

Kaynak: AA

Etiketler: Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, kimyasal klor gazı, idlib, Esed Rejimi, BM
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