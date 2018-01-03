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Buradasınız : » » İdlib'de iki haftada 58 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de iki haftada 58 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneyine son iki haftada Esed rejimi ve Rusya tarafından düzenlenen hava saldırıları arttı. Saldırılarda 58 kişi yaşamını yitirdi.

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İdlibde iki haftada 58 sivil hayatını kaybetti

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, 17 Aralık 2017'den itibaren Esad rejimi ve Rusya’nın 200'ü aşkın hava saldırısında bulunduğunu 759 karadan karaya roket saldırısı yapıldığını belirtti.

Hava saldırıları sonucunda 17'si kadın, 13'ü çocuk 58 kişinin öldüğünü belirten Yusuf, toplam 160 kişinin yaralandığını, bunların 70'den fazlasının kadın ve çocuk olduğunu ifade etti.

Kullanımı yasak fosfor, napalm, vakum ve varil bombalarının kullanıldığını vurgulayan Yusuf, saldırıların büyük ölçüde sivil yerleşim yerlerine yapıldığını kaydetti.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Kentte yaşanan son hava saldırısında ise hastane ve fırının hedef alınması sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı.

Hastane büyük hasar alırken ekmek fırın hizmet dışı kaldı.

Hastanede hayatını kaybedenlerden birinin, eşini doğum yapmak üzere hastaneye getirdiği öğrenildi.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, rusya, idlib, hava saldırısı, Esed, ateşkes
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