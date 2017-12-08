  • 08 ARALIK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.835
    EURO 4.512
  • BIST 107921.34
    ALTIN 153.688
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İdlib'de hava saldırısı: Aynı aileden 5 kişi öldü

İdlib'de hava saldırısı: Aynı aileden 5 kişi öldü

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in Zarzur köyüne düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İdlibde hava saldırısı: Aynı aileden 5 kişi öldü

Suriye'de İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Akşam saatlerinde Zarzur köyüne Rus savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırıda aynı aileden 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı." dedi.

Yusuf, hava saldırısında yaşamını yitirenlerden 3'ünün çocuk, 2'sinin kadın olduğunu belirtti.

Yaralanan 3 sivilin bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırıldığını ifade eden Yusuf, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini söyledi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, Türkiye, Rusya ve İran arasında Kazakistan’ın başkenti Astana’da varılan anlaşma doğrultusunda gerginliği azaltmak amacıyla çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, idlib, zarzur, İdlib saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER