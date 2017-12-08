İdlib'de hava saldırısı: Aynı aileden 5 kişi öldü

Suriye'de İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Akşam saatlerinde Zarzur köyüne Rus savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırıda aynı aileden 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı." dedi.
Yusuf, hava saldırısında yaşamını yitirenlerden 3'ünün çocuk, 2'sinin kadın olduğunu belirtti.
Yaralanan 3 sivilin bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırıldığını ifade eden Yusuf, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini söyledi.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, Türkiye, Rusya ve İran arasında Kazakistan’ın başkenti Astana’da varılan anlaşma doğrultusunda gerginliği azaltmak amacıyla çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınmıştı.
Kaynak: AA