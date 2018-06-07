İdlib'de hava saldırısı: 20 ölü, 80 yaralı

Suriye'de İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, gece saatlerinde "İdlib gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içerisinde yer alan Zerdene köyüne hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

"Hava saldırısı pazar yerine ve bir caminin yakınına düzenlendi"

Yaralılar arasında 5 Sivil Savunma görevlisinin de olduğunu belirten Hac Yusuf, "İdlib'in Zerdene köyündeki pazar yerine ve bir caminin yakınına düzenlenen hava saldırısında en az 20 sivil hayatını kaybetti, 80 sivil yaralandı." dedi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden yapılan açıklamada, "Hava saldırılarını Lazkiye'den kalkan SU 24 tipi Rus savaş uçakları gerçekleştirdi." diye konuştu.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

İdlib "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA