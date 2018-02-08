İdlib'de hastane ve okullara saldırı: 10 sivil ölü

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Cisr eş Şuğur ilçesinde bir hastane ve iki okul Rus hava saldırılarında vuruldu. Daha önceden boşaltılan binaların çevresinde, ilk belirlemelere göre 10 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya hava kuvvetlerinin İdlib'e yoğun hava saldırılarının sürdürdüğünü söyledi.

Yusuf, "Rus savaş uçaklarının, Cisr eş Şuğur ilçesinin Mişmişan köyünde bir hastane ve iki okula düzenleği hava saldırılarında 10 sivil yaşamını yitirdi. Aralarında Sivil Savunma görevlilerin de olduğu en az 15 sivil yaralandı" dedi.

İl genelinde hava saldırıların aralıksız devam ettiğini aktaran Yusuf, köye düzenlenen ilk saldırı sonrası okulların tatil edilmesi ve hastanenin boşaltılmasının büyük bir katliamı önlediğini ifade etti.

Sivil Savunma ekipleri, hava saldırılarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi görevlisi Ebu Bahır da "Lazkiye'deki Hımeynim üssünden havalanan Su35 tipi Rus savaş uçakları öğle saatlerinde Cisrisuğur ilçesinde hastane ve okullara saldırı düzenledi." bilgisini paylaştı.

İdlib gerginliği azaltma bölgesi, son iki aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bulunan İdlib, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşen toplantıda Türkiye, Rusya ve İran tarafından "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.