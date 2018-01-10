İdlib'de 'Esed-DEAŞ işbirliği' devam ediyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile terör örgütü DEAŞ, İdlib'de koordinasyon içinde düzenledikleri saldırılarla muhalifler ve rejim karşıtı askeri gruplar karşısında ilerlemeye devam ediyor.

Terör örgütü DEAŞ, Rusya'nın öncü hava saldırıları sayesinde, son iki günde doğu Hama’nın Tarfavi, Aziziye, Cub Osman, Luveybide, Hava, Musaytibah köylerini muhaliflerden ve rejim karşıtı silahlı gruplardan geri aldı.

"Savunma hattımız yayılarak cephede bölünmemize neden oluyor"

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ceyşü'l Nasır sözcüsü Muhammed Raşit, son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "DEAŞ, Rusya, Esed rejimi ve İran destekli yabancı savaşçılar birlikte saldırılar düzenleyerek İdlib'e ilerlemeye çalışıyor." dedi.

Raşit, "Esed, Rusya ve DEAŞ ve İran destekli yabancı savaşçılar İdlib'e operasyonu başlatmıştı. Esed rejimi Ebu Zuhur havalimanına ilerlemeye çalışırken, DEAŞ da Hama'nın kuzeydoğusunda İdlib'e ilerlemeye çalışıyor. Rusya da havadan destek veriyor. Böylelikle savunma hattımızı yayarak cephede bölünmemize neden oluyor." ifadelerini kullandı.



Kaynak: AA

