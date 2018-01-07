İdlib'de dört ayrı patlama: 32 ölü, 70'in üzerinde yaralı

Suriye'nin İdlib kentinde merkezde park halindeki otomobillerin bulunduğu bölgede art arda 4 patlama meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre 32 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamalar nedeniyle çevredeki binalar da zarar gördü.

Yetkililer, patlamaların bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtiyor.

Esed rejiminin başkent Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırıları sürüyor.

Rejime ait savaş uçakları ve topçu birliklerinin gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan, Arbin ve Harasta beldelerine hava ve kara saldırısı düzenledi.

Saldırılarda 2 gün içinde 18 sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Kaynak: AA/TRT Haber