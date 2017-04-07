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Buradasınız : » » İdlib'de bombardıman devam ediyor

İdlib'de bombardıman devam ediyor

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in Hiş beldesine düzenlenen hava saldırısında 10 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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İdlibde bombardıman devam ediyor

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in Hiş beldesine düzenlenen hava saldırısında 10 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Beldedeki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Zikra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rus savaş uçağı olduğunu tahmin ettiğimiz bir savaş uçağı İdlib'in Maarret en- Numan ilçesine bağlı Hiş beldesinde yerleşim yerini bombaladı." dedi.

Bombardımanda 10 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade eden Zikra, yaralılar arasında Han Şeyhun'a yönelik kimyasal saldırının ardından Hiş'e sığınan siviller de bulunduğunu aktardı.

Sivil savunma ekiplerinin, yıkılan evlerin enkazı altında kalanları arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Zikra, yaralıların beldedeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Beşşar Esed rejimi, 4 Nisan Salı günü İdlib ilinde bulunan Han Şeyhun'u kimyasal gaz içeren bombalarla hedef almıştı.Saldırıda, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmişti.

Han Şeyhun'da yaşayan on binlerce kişi, kimyasal gazların bölgeye yayılması ve yeni zehirlenme tehlikesine karşı evlerini terk etmişti.

Etiketler: idlib, Esed, suriye, suriye savaş, hiş
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