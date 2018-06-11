İdlib'de 4 günde 13 çocuk hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'in kuzeyindeki Zerdene köyüne düzenlenen saldırıda 9 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

İdlib'in, ülkenin birçok bölgesinden yerinden edilmiş yaklaşık 1 milyon çocuğa ev sahipliği yaptığını anımsatan Cappelaere, ailelerin gidecek başka bir yer bulamadığı için mecburen toplu barınaklara ve okullara sığınmak zorunda kaldığını vurguladı.

Cappelaere, İdlib'in kuşatma altındaki Fua ile Kefreya bölgelerinde de kendilerine gelen bilgilere göre 4 çocuğun öldüğünü aktardı.

Son dört günde İdlib'de en az 13 çocuğun hayatını kaybettiğini aktaran Cappelaere, "Tüm bunlar, Suriye'de çocuklar üzerindeki savaşın sona ermeye çok uzak olduğunu bize hatırlatan çok üzücü işaretler." değerlendirmesinde bulundu.

Cappelaere, ayrıca Suriye iç savaşının başladığı 2011'den bu yana yaklaşık 6 milyon çocuğun yerinden edildiğini kaydetti.

Öte yandan, son dört günde İdlib'de sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında en az 63 sivil yaşamını yitirdi, 100'den fazla sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA