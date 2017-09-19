İdlib yoğun hava saldırısı altında

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e yoğun hava saldırıları düzenleniyor. Han Şeyhun beldesindeki sivil savunma (Beyaz Baretliler) noktası ve sağlık merkezleri dahil olmak üzere son 2 saat içerisinde 10 bölge vuruldu.

Han Şeyhun sivil savunma merkezi basın sorumlusu Enes Diyab, yaptığı açıklamada, saldırıda hastane, ilaç deposu ve sivil savunma merkezinin hedef alındığını, ölen ve yaralanan olmadığını belirtti.

İdlib'den gelen haberlere göre, Han Şeyhun'daki saldırının ardından kentin güneyindeki Kefer Nebil ilçesinde bir hastane ile Termele, Habit, Teri ve Teyr Mella köyleri havadan bombalandı.

Han Şeyhun ve güneydeki 1 ilçe ve 5 köye saldıran savaş uçaklarının kime ait olduğu henüz tespit edilemedi.

Sabah 10.00 sularında da ilin güney kesimlerinde birbirine yakın mesafedeki Sukeyk, Habit ve Hamidiye köyleri ile Ter Ay bölgesi Beşşar Esed rejimi tarafından havadan vurulmuş, saldırıda 4 sivil ölmüş, 7 sivil yaralanmıştı.

İdlib semalarında aidiyeti bilinmeyen 3 savaş uçağının dolaşmaya devam ettiği bildirildi.

İdlib'deki durum

Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne giren İdlib, iç savaş boyunca rejimin yoğun saldırılarının adresi oldu.

Rejim, Han Şeyhun beldesine 4 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında en az 100 sivilin ölümüne sebep olmuştu.

Türkiye ve Rusya öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlatılan ateşkes süreci sayesinde, kente düzenlenen hava saldırıları yaklaşık 2,5 aydır durma noktasına gelmişti.

Ancak 2,5 milyon civarında sivilin yaşadığı kent, zaman zaman rejimin topçu saldırılarının hedefi oluyordu.

Geçen cuma ateşkesin garantörü Türkiye, Rusya ve İran, İdlib'deki "çatışmasızlık bölgesi" sınırlarında anlaşmaya varmıştı. Garantör ülkeler, kentte muhalifler ve doğusundaki rejim güçleri arasına gözlemci güç göndermekte uzlaşmıştı.