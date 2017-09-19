  • 19 EYLÜL 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.486
    EURO 4.181
  • BIST 106657.01
    ALTIN 146.602
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İdlib yoğun hava saldırısı altında

İdlib yoğun hava saldırısı altında

Suriye'nin Türkiye sınırında yer alan "çatışmasızlık bölgesi" İdlib'e yoğun hava saldırıları düzenleniyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İdlib yoğun hava saldırısı altında

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e yoğun hava saldırıları düzenleniyor. Han Şeyhun beldesindeki sivil savunma (Beyaz Baretliler) noktası ve sağlık merkezleri dahil olmak üzere son 2 saat içerisinde 10 bölge vuruldu.

Han Şeyhun sivil savunma merkezi basın sorumlusu Enes Diyab, yaptığı açıklamada, saldırıda hastane, ilaç deposu ve sivil savunma merkezinin hedef alındığını, ölen ve yaralanan olmadığını belirtti.

İdlib'den gelen haberlere göre, Han Şeyhun'daki saldırının ardından kentin güneyindeki Kefer Nebil ilçesinde bir hastane ile Termele, Habit, Teri ve Teyr Mella köyleri havadan bombalandı.

Han Şeyhun ve güneydeki 1 ilçe ve 5 köye saldıran savaş uçaklarının kime ait olduğu henüz tespit edilemedi.

Sabah 10.00 sularında da ilin güney kesimlerinde birbirine yakın mesafedeki Sukeyk, Habit ve Hamidiye köyleri ile Ter Ay bölgesi Beşşar Esed rejimi tarafından havadan vurulmuş, saldırıda 4 sivil ölmüş, 7 sivil yaralanmıştı.

İdlib semalarında aidiyeti bilinmeyen 3 savaş uçağının dolaşmaya devam ettiği bildirildi.

İdlib'deki durum

Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne giren İdlib, iç savaş boyunca rejimin yoğun saldırılarının adresi oldu.

Rejim, Han Şeyhun beldesine 4 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında en az 100 sivilin ölümüne sebep olmuştu.

Türkiye ve Rusya öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlatılan ateşkes süreci sayesinde, kente düzenlenen hava saldırıları yaklaşık 2,5 aydır durma noktasına gelmişti.

Ancak 2,5 milyon civarında sivilin yaşadığı kent, zaman zaman rejimin topçu saldırılarının hedefi oluyordu.

Geçen cuma ateşkesin garantörü Türkiye, Rusya ve İran, İdlib'deki "çatışmasızlık bölgesi" sınırlarında anlaşmaya varmıştı. Garantör ülkeler, kentte muhalifler ve doğusundaki rejim güçleri arasına gözlemci güç göndermekte uzlaşmıştı.

Etiketler: suriye, Türkiye sınırında yer alan "çatışmasızlık bölgesi", hava saldırısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER