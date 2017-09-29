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İdlib ve Şam'daki saldırılarda 54 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ve Şam'ın Doğu Guta bölgesini hedef alan saldırılarda 54 sivil hayatını kaybetti.

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İdlib ve Şamdaki saldırılarda 54 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib'de Armanaz beldesine yönelik hava saldırılarında 40 sivil hayatını kaybetti.

İdlib'de gün boyu kuzey kesimleri ile sınır hattına yakın bölgelerde yoğunlaşan hava bombardımanları, akşam saatlerinde Armanaz beldesini hedef aldı.

Kentten bildirdiğine göre, saldırıda en az 40 sivil hayatını kaybetti, 70'i yaralandı.

Otuz evin yıkıldığı yerleşim yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

19 Eylül'den bu yana hayatın kaybeden sivillerin sayısı 140'ı geçti

Savaş uçakları İdlib'in güneyinde akşam saatlerine kadar 4 ilçe, 5 belde ve 15 köyü vurmuş, 20 sivil hayatını kaybetmişti.

Son hava saldırılarıyla İdlib'de 19 Eylül'den bu yana hayatın kaybeden sivillerin sayısı 140'ı geçti.

Esed rejiminin Şam'daki saldılarında 14 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesini hedef alan saldırılarında 14 sivil hayatını kaybetti.

Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi yetkililerinden Muhammed Ethem, rejim güçlerinin Doğu Guta bölgesinde gündüz saatlerinde başlayan saldırılarının sürdüğünü söyledi.

Ethem, bombardımanlarda Duma ilçesi, Beyt Seva, Misraba, Sakba ve Ayn Terma beldesi ile Cobar mahallesinin kara ve havadan hedef alındığını, 14 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gündüz saatlerinde rejimin Doğu Guta'daki Beyt Seva beldesine açtığı topçu ateşinde de 6 sivil yaşamını yitirmişti.

Rejim güçleri, 5 yıldan bu yana kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırılarını son 1 aydır artırdı.

Esed güçlerinin insani yardımların geçişine izin vermediği Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana toplantısında belirlediği "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alıyor.  

Etiketler: suriye, idlib, hava saldırısı, Esed, Şam, Doğu Guta
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