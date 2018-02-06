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İdlib, son iki aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib'de sivil yerleşimlere yönelik yoğun hava saldırıları devam ediyor.

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İdlib, son iki aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf,  Esed rejiminin ve Rusya’nın yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü söyleyerek, "Rus savaş uçaklarının, Serakib ilçesine, Termela ve El Gadfe köyüne düzenledikleri hava saldırılarında 4 sivil yaşamını yitirdi." dedi.

Yusuf, iki gün önce Vadi Nessim Mahallesi'ndeki hava saldırısında hayatını kaybeden 8 sivilin cesetlerine ancak bugün ulaşılabildiğini söyledi.

Sivil Savunma ekipleri, hava saldırılarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.

İdlib gerginliği azaltma bölgesi, son iki aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Yalnızca ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetti, bin 447 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bulunan İdlib, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşen toplantıda Türkiye, Rusya ve İran tarafından "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, idlib, hava saldırıları
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