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Buradasınız : » » İdlib halkından Doğu Gutalılara kan bağışı

İdlib halkından Doğu Gutalılara kan bağışı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlibliler, Esed rejiminin saldırılarında yaralanan ve zorunlu tahliyelerle bölgeye göç eden Doğu Gutalılar için kan bağışı kampanyası başlattı.

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İdlib halkından Doğu Gutalılara kan bağışı

İdlib'in Marretinuman ilçesindeki siviller, Beşşar Esed rejiminin bölgeye son günlerde düzenlediği saldırılarda yaralananlar ve aynı zamanda Doğu Guta'dan gelen yaralılara kanlarıyla destek oluyor.

"Kan ver hayat ver" adı verilen kan bağış kampanyasını bölge halkına duyurmak için camilerden anons yapıldı.

İlçedeki kan bankasına gelen Marrali Abdülkader İsmail, "Doğu Gutalı yaralı kardeşlerimiz için kan bağışında bulunuyoruz. Onlar bizim vatandaşımız ve devrim arkadaşlarımız. Onların uğuruna canımız ve malımız feda olsun." dedi.

"Vermiş oldukları mücadeleye karşın onlara ne yapsak azdır"

Kan bağışında bulunan bir diğer sivil Ebu Hamza, "Doğu Gutalı yaralı kardeşlerimize bağışta bulunduğumuz her kan damlası ulaşır. Vermiş oldukları mücadeleye karşın onlara ne yapsak azdır." diye konuştu.

Mervan El Hasan da "Doğu Gutalı kardeşlerimiz Kendi vatanında yabancı olduklarını hissetmemek için bu kampanyaya ile destek onlara vermeye çalışıyoruz." dedi.

Rusya garantörlüğünde varılan zorunlu tahliye anlaşması gereği, İdlib, Halep ve Hama bölgelerine 50 binden fazla sivil göç etti.

Kaynak: AA

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